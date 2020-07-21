Сенатор Иордании решительно осудил военную провокацию Армении - ФОТО
Руководитель Комитета межпарламентской дружбы Иордания-Азербайджан, сенатор Марван Абдул халим ан-Намр аль-Хмуд выразил резко негативное отношение к провокациям армянских вооруженных сил на государственной границе Азербайджана в направлении Товузского района, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
В своем обращении сенатор решительно осудил артиллерийские удары армянских вооруженных сил по военным объектам и населенным пунктам вблизи государственной границы Азербайджана, гибель азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, сказала председатель Общества дружбы Иордания-Азербайджан Зюмрюд Дадашева.
Выразив глубокие соболезнование семьям шехидов и азербайджанскому народу, сенатор пожелал скорейшего исцеления раненым.
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