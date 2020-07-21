https://news.day.az/politics/1255209.html Уничтоженные беспилотники Армении пытались совершить облет азербайджанских позиций - Вагиф Даргяхлы
Уничтоженные беспилотники Армении пытались совершить облет азербайджанских позиций - Вагиф Даргяхлы
Сегодня были уничтожены два БПЛА противника.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, сообщает Day.Az.
Он добавил, что они пытались совершить облет азербайджанских позиций в направлении Агдамского и Товузского районов и были уничтожены.
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