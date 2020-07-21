https://news.day.az/politics/1255213.html Хикмет Гаджиев: В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты
Хикмет Гаджиев: В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты
В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
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