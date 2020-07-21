https://news.day.az/politics/1255216.html Минобороны Азербайджана: Навещать раненых из-за пандемии запрещено
Минобороны Азербайджана: Навещать раненых из-за пандемии запрещено
"Некоторые СМИ хотят навестить наших раненых. Но в настоящее время это неправильно из-за пандемии".
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник пресс-службы Министерства обороны Вагиф Даргяхлы.
В.Даргяхлы сказал, что во время пандемии посещение больниц запрещено: "Прошу СМИ учитывать это".
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