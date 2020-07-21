Минобороны Азербайджана: Навещать раненых из-за пандемии запрещено

"Некоторые СМИ хотят навестить наших раненых. Но в настоящее время это неправильно из-за пандемии".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник пресс-службы Министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

В.Даргяхлы сказал, что во время пандемии посещение больниц запрещено: "Прошу СМИ учитывать это".