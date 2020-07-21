Хикмет Гаджиев: Расследуется вопрос продажи Сербией оружия Армении

"Посольству Азербайджана в Сербии даны соответствующие поручения".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что вопрос в связи с продажей Сербией оружия Армении расследуется: "Будет дан ответ на запрос Азербайджана".

Помощник Президента Азербайджана отметил, что Армения использует это оружие для нацеливания на гражданские объекты: "Военно-политическое руководство Армении создает подпольные компании, оружие, покупаемое по низкой цене, продается третьим лицам, есть факты перехода этого оружия в руки террористов. Поэтому мы призываем страны, сотрудничающие с Арменией в этой сфере, быть внимательными".