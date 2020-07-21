https://news.day.az/politics/1255224.html Хикмет Гаджиев: Азербайджан не собирается участвовать в переговорах имитационного характера по Карабаху
Хикмет Гаджиев: Азербайджан не собирается участвовать в переговорах имитационного характера по Карабаху
По поводу деятельности Минской группы ОБСЕ должен заявить, что азербайджанская сторона не собирается участвовать в переговорах имитационного характера по нагорно-карабахскому конфликту.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре