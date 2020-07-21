Конгресс США может официально признать Армению оккупантом

В то время как армянское лобби бросило все усилия на блокирование американской военной помощи Азербайджану, Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США включил в свою повестку поправку конгрессменов Стива Шабота и Стефена Коэна относительно внутренне перемещенных лиц в Украине, Грузии, Молдове и Азербайджане.

По информации СМИ, согласно поправке, госсекретарь совместно с министром обороны представит соответствующим комитетам Конгресса доклад о статусе внутренних переселенцев в этих странах, Доклад должен содержать число тех граждан Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана, которые с 1991 года были насильственно выселены иностранными силами из незаконно оккупированных ими территорий, число граждан этих стран, убитых в незаконно оккупированных иностранными войсками районах.

То есть впервые в законодательном органе США поднимут вопрос азербайджанских вынужденно перемещенных лиц. Судьба около миллиона человек, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате армянской агрессии, прежде мало интересовала мировое сообщество. Если поправка будет утверждена, впервые на столь высоком уровне будут оглашены данные по азербайджанским ВПЛ, а также гражданам страны, убитым армянскими подразделениями в ходе оккупации.

Это очень важный момент, который можно будет назвать победой справедливости. И, конечно, справедливость не могла бы победить в современном мире, да еще в США, где армянская диаспора влиятельна особенно, без активной дипломатии Баку.

Перспектива обнародования фактов о преступлениях Армении вызвала резкую реакцию армянской диаспоры США. Армянский национальный комитет Америки выразил свое "категорическое несогласие", заявив, что в докладе, дескать, умышленно не упоминаются "армянские беженцы" из Азербайджана.

АНКА, как всегда, не учитывает, что Армения не является государством, пострадавшим от оккупации, а в Докладе Конгресса речь будет идти только о странах, переживших иностранную агрессию и потерявших территории. Доклад не предусмотрен для разборки армяно-азербайджанского конфликта, он просто будет констатировать факты, которые очень нежелательны для Армении, страны, совершившей геноцид и этнические чистки, изгнавшей сотни тысяч людей со своих родных земель. Мы уже не говорим о тысячах азербайджанцев, подвергшихся этническим чисткам в самой Армении и депортированных из этой страны.

Армянское лобби в Конгрессе уже взялось за дело. Будем надеяться, что справедливому подходу удастся взять верх.

Лейла Таривердиева