https://news.day.az/politics/1255233.html МИД Азербайджана прокомментировал отправку Сербией вооружения Армении
МИД Азербайджана прокомментировал отправку Сербией вооружения Армении
Временный поверенный в делах Сербии сказала, что не имеет информации об отправке Армении вооружения.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az.
Она отметила, что временный поверенный сожалеет о произошедшем: "Она сказала, что проинформирует руководство своей страны, выразив надежду, что это не нанесет вред сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре