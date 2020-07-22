Бои в Товузе: урок, который армяне будут помнить долго

Азербайджанская армия не только решительно предотвратила коварную атаку Армении в направлении азербайджано-армянской границы Товузского района, но и нанесла сильный удар по противнику, уничтожив большое количество военной техники и живой силы вражеской армии.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гасымлы.

По его словам, хотя в результате боев в нашей армии имелись потери, кровь павших военнослужащих не осталась неотмщенной. "События на азербайджано-армянской границе подтвердили как единство народа и главы государства, так и народа и армии", - считает парламентарий.

Объясняя причину провокации Армении, депутат сказал: "Руководство и общество Армении не могут смириться с растущим авторитетом Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Поэтому премьер-министр Армении Никол Пашинян, пойдя на провокацию, намеревался отвлечь внимание армянского общества. Однако он не мог достичь своей цели".

Гасымлы подчеркнул, что провокация была совершена специально на государственной границе двух стран, чтобы вовлечь в конфликт Организацию договора о коллективной безопасности.

"Однако Армения не учла тот момент, что государства-члены этой организации имеют тесные дружеские отношения с Азербайджаном. Поэтому все возгласы армянской стороны о якобы "агрессии" Азербайджана были проигнорированы ОДКБ ввиду недействительности заявлений страны-оккупанта", - полагает наш собеседник.

Как заявил Гасымлы, через Товузский и Газахский районы Азербайджана проходят важные энергетические и транспортные линии, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопроводы в направлении Турции и Европы.

"Армения ставила перед собой цель захвата стратегических высот в данной части госграницы. В случае удачи наступления армяне намеревались наносить удары по трубопроводам. Однако азербайджанская армия пресекла эти гнусные замыслы", - напомнил парламентарий.

Еще одной причиной данной провокации, продолжил он, является стремление Пашиняна отвлечь общественное мнение от углубляющегося социально-экономического кризиса, возникшего вследствие пандемии коронавируса.

"Эскалация ситуации на границе также стала предупреждением для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая взяла на себя посредническую миссию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Они были поставлены перед фактом, что, если не будут выполнять свои мандаты и не предпримут эффективных шагов, чтобы поставить агрессора на место, они могут столкнуться с совершенно другими реальностями.

Бои в Товузе продемонстрировали, что народ Азербайджана решительно поддерживает политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, обеспечения территориальной целостности нашей страны и безопасности населения, а также предотвращения любых армянских провокаций", - заключил Муса Гасымлы.

Абдул Керимханов