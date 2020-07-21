Хикмет Гаджиев: В Конгрессе США много тех, кто понимает провокацию Армении

"Армянское лобби обратилось в Конгресс США. В Конгрессе есть те, кто действует сообща с армянским лобби".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что комитет Конгресса по этике должен расследовать их грязные поступки: "С их стороны совершались провокационные действия, но они были предотвращены. В Конгрессе США есть много людей, понимающих, что Армения осуществляет провокацию".

Помощник Президента Азербайджана отметил, что их попытки завершились провалом: "С этой точки зрения я хотел бы отметить роль людей в Конгрессе, осознающих стратегическое сотрудничество с Азербайджаном".