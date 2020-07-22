Нападение Армении на Азербайджан: почему именно Товуз?

12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Агрессия и ненависть Армении по отношению к Азербайджану растут из года в год. Наиболее заметна эта тенденция на протяжении последних 4-х лет и есть 5 нюансов, которые объясняют эту враждебную политику армянства.

1. Создание нового очага конфликта, делающего мир еще более сложным и сохраняющего статус-кво.

Самый важный факт, отличающий эту армянскую провокацию от многочисленных других за последние годы, заключается в том, что Товузский район Азербайджана расположен далеко от линии соприкосновения - на северо-западе страны, в паре сотен километров от оккупированного Нагорного Карабаха.

Довольно легко увидеть, что этим Армения пытается расширить географию столкновений с Азербайджаном, демонстрируя свое абсолютное нежелание вступать в конструктивные мирные переговоры, несмотря на соответствующие резолюции и требования международного сообщества, в том числе ООН.

Правительство Армении неоднократно заявляло о своих намерениях и далее продолжать конфронтацию с Азербайджаном. Среди таких заявлений можно отметить печально известное заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о "новой войне за новые территории", а также недавние так называемые "выборы" и "инаугурация" на оккупированных азербайджанских территориях.

В целом это можно рассматривать как проявление пофигизма со стороны Армении и открытое неприятие норм и принципов международного права.

2. Намеренная попытка поставить под угрозу межконтинентальные газонефтепроводы и другие стратегические экономические инфраструктуры.

Будучи изолированным из-за своей захватнической политики от каждого крупного регионального проекта, армянская сторона решает предпринять эгоистическую и разрушительную попытку создать препятствия для нормального функционирования энергетических и транспортных линий, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, дорога, соединяющая Азию и Европу, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газотрубопроводы TAP и TANAP, которые доставят в Европу необходимые энергетические ресурсы. Следует отметить, что через несколько месяцев ожидается, что первый азербайджанский природный газ будет доставлен в Италию через TAP.

Учитывая вышесказанное, становится понятно, почему Армения на этот раз нацелилась именно на Товузский регион. Главная цель - это захват стратегических высот, откуда проходят все эти мегапроекты, и дальнейший шантаж уничтожить данные транзитные пути.

3. Выдвижение ложных обвинений в адрес Азербайджана за "проведение широкомасштабных наступательных операций", что поможет Еревану официально обратиться в ОДКБ за помощью.

Неоспорим тот факт, что в случае, если последние события произошли бы в оккупированном Нагорном Карабахе, международно признанной территории Азербайджана, Армения не имела бы никакого законного права даже рассматривать шансы обратиться за поддержкой Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемой Российской Федерацией.

Поэтому, нацелив атаки на Товуз и выдвинув фальсифицированные заявления об "агрессивных военных операциях" Азербайджана на армянских территориях, Армения надеялась добиться прямого вмешательства ОДКБ, чего, конечно же, не произошло.

Очевидно, что необоснованные обвинения руководства Армении не нашли достаточного количества сторонников в ОДКБ, в связи с чем экстренное совещание по ситуации на азербайджано-армянской границе было отменено. Таким образом, грязная и очень опасная политическая игра Армении была предотвращена рациональным подходом стран, входящих в эту организацию.

Это является еще одним крупным дипломатический провалом Армении, которая еще больше дискредитировала себя как государство, злоупотребляющее доверием и мандатом международных организаций.

4. Отвлечение местного населения от многочисленных бытовых проблем в Армении.

Последние неудачи премьер-министра Никола Пашиняна на международных аренах и провальная ситуация с коронавирусом в Армении совершенно испортили его рейтинг, и он начал терять поддержку народа. Также, как и потерял коррумпированный режим Саргсяна, который долгие годы высасывал из страны все, что только можно.

В данный момент Армения находится в состоянии глубокого социально-экономического и политического кризиса. Меры, принимаемые для борьбы с пандемией COVID-19, не дают ощутимых результатов, поскольку случаи заражения растут с каждым днем. Наряду с этим, чтобы укрепить свои позиции, режим Пашиняна использует неконституционные и репрессивные методы против своих политических соперников, депутатов парламентов, инициируя уголовные дела и проводя массовые аресты, узурпируя все 3 ветви власти.

На самом деле Пашинян уже создал свою революционную диктатуру в Армении. По этой причине перед недавней эскалацией в отношении правительства Армении наблюдались огромный общественный гнев и беспорядки. В такой опасной ситуации попытка объединения народа Армении вокруг идеи "борьбы с внешним врагом" была едва ли не единственным вариантом для правительства Пашиняна, чтобы спасти свою власть.

Но следует отметить, что недавние события оказали отрезвляющее воздействие на армянское население и не принесли ожидаемых результатов для премьер-министра Армении, так как число жертв и общее разочарование общественности постоянно растут.

5. Попытка подорвать инициативу Азербайджана о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19.

В то время как весь земной шар пытается найти успешный выход из кризиса, созданного пандемией COVID-19, Армения нападает на соседнюю страну, создавая серьезную угрозу региональной стабильности в столь хрупкое время. Таким образом, военные провокации Армении против Азербайджана еще раз доказывают, что заявления Армении в поддержку глобального призыва Генерального секретаря ООН к прекращению огня в связи с COVID-19 являются ничем иным, как лицемерием.

Как известно, Генеральная Ассамблея ООН решила провести свою специальную сессию по инициативе Президента Азербайджана и председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева для обсуждения возможностей коллективного ответа на COVID-19. Напомним, что эту инициативу главы государства поддержали более чем в 130 странах.

Не случайно, что Армения была единственной страной, которая выступила против инициативы созыва специальной сессии ГА ООН. Этим официальный Ереван еще раз доказал, что его необоснованные политические амбиции имеют для этой страны более высокий приоритет, чем глобальная солидарность и многосторонняя дипломатия в борьбе с реальной угрозой. Поэтому Армения начала совершать провокации вдоль государственной границы, чтобы изменить повестку дня Азербайджана и затруднить подготовку к специальной сессии.

Пять вышеупомянутых фактов - лишь проблеск более широкой картины враждебной и захватнической политики Армении, основанной на агрессивной территориальной экспансии и грубых нарушениях всех международных правовых норм и принципов.