Армения пыталась навредить азербайджанским трубопроводам

Армения выбрала в качестве направления для возможной атаки против Азербайджана Товузский район, поскольку там проходит инфраструктура, обеспечивающая Турцию различными энергоносителями.

Такое объяснение тактике Еревана дал генерал турецкой армии в отставке Озгюр Тор в эфире телеканала Ahaber, передает Day.Az со ссылкой на портал Info24.

По словам Тора, через данный район проходит нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Кроме того, недалеко от региона, где развернулся конфликт, пролегает железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

"Атака Армении была рассчитана на то, чтобы отрезать эти стратегические энергетические линии", - подчеркнул генерал.