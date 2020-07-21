Армения пыталась навредить азербайджанским трубопроводам - турецкий генерал
Армения выбрала в качестве направления для возможной атаки против Азербайджана Товузский район, поскольку там проходит инфраструктура, обеспечивающая Турцию различными энергоносителями.
Такое объяснение тактике Еревана дал генерал турецкой армии в отставке Озгюр Тор в эфире телеканала Ahaber, передает Day.Az со ссылкой на портал Info24.
По словам Тора, через данный район проходит нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Кроме того, недалеко от региона, где развернулся конфликт, пролегает железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.
"Атака Армении была рассчитана на то, чтобы отрезать эти стратегические энергетические линии", - подчеркнул генерал.
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