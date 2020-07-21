Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал слухи, распространенные армянской стороной о том, что якобы в США против Азербайджана принята поправка, сообщает во вторник Day.Az.

По словам помощника Президента Азербайджана, это не соответствует действительности и является очередной кампанией армянского лобби в США, направленной против Азербайджана.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что есть определенные конгрессмены, которые сотрудничают с армянским лобби и находятся под его влиянием. Помощник Президента Азербайджана сообщил, что необходимо расследовать связи некоторых конгрессменов с армянским лобби. По его словам, в общественно-политических кругах США немало тех, кто объективно оценивает эту провокацию, а также общественно-политическую ситуацию в регионе, в том числе стратегическое сотрудничество между США и Азербайджаном.