Пашинян мобилизовал в свою армию еще одну порнозвезду

Армия Никола Пашиняна продолжает расти не по дням, а по часам. Мы уже писали о том, как ее ряды пополняются оголтелыми армянскими националистами, окопавшимися в российском шоу-бизнесе, готовыми встать в строй под командованием порнозвезды Ким Кардашян, взявшей на себя роль совести армянского народа. А на днях выяснилось, что в полку Пашиняна прибыло - под его знамена встала еще одна порнозвезда.

Некая модель по имени Анита Арутюнян решила доказать, что и дамам с невысокой социальной ответственностью не чужд патриотизм, и выставила в соцсетях видео акта "мести" Азербайджану.

На видео Арутюнян торжественно сжигает азербайджанский флаг в Цицернакаберде - мемориале так называемого "геноцида армян". Судя по выражению лица, мадам получила удовлетворение.

Заметим, что сжигание флагов - это очень популярный в Армении способ демонстрации своего патриотизма. С другими способами выражения любви к родине там не знакомы.

Зульфугар Ибрагимов