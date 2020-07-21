Как Геворг Мирзоян Россию перед партнерами подставил

Одним из основных уроков для Армении, который она должна извлечь из последних событий на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, стало отсутствие у нее пространства для внешнеполитического маневра. Извлечь и сделать выводы. Официальный Ереван пытается делать хорошую мину, Минобороны заявляет о "блестящей победе", но за всем этим стоит растерянность и страх. В Ереване не могут не понимать, что период комфорта для агрессора завершился.

Провокация на госгранице, а не, как обычно, на линии соприкосновения в Карабахе, стала для армянской стороны большой ошибкой. Это была проверка, но не возможностей азербайджанской армии, а как бы перекличка союзников, на которую никто не отозвался. У Еревана нет союзников. Есть геополитические интересы, к которым так же Россия обращается в зависимости от того, кто находится у власти в Армении. Армянская сторона всегда искала союзников против Азербайджана и Турции и серьезно ошиблась в расчетах, потому что не все так однозначно, как кажется.

Больше всех разочаровала Россия. Пашинян подставил под огонь армянских солдат в расчете на реакцию Москвы. Союзнической реакции не последовало, и сегодня в Армении поднимаются голоса, требующие послать подальше такого союзника, выйти из ОДКБ и так далее. Ситуацию еще более распалила своими заявлениями Маргарита Симоньян.

И тут в "бой" статьей в газете "Взгляд" вступает Геворг Мирзоян. Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, завсегдатай ток-шоу, Мирзоян взялся за неблагодарное дело - обелить провокатора и убедить армян в том, что Россия с ними, как говорится, "и в горе, и в радости". Но перестарался, фактически подставив Москву и сделав ее не только союзницей Армении, но и "неформальным гарантом де-факто независимости Нагорного Карабаха".

До сих пор приходилось слышать лишь о том, что Россия является гарантом безопасности Армении. Мирзоян же расширил "зону ответственности" России и включил в нее также оккупированные территории Азербайджана, уверяя соплеменников, что Москва "гарантирует безопасность обеих территорий" и в случае войны за Карабах азербайджанской армии "придется столкнуться не только с армянскими, но и с российскими вооруженными силами"...

Как говорится, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. То ли Геворг Мирзоян знает военную тайну, то ли он вообще не в курсе дела.

Какой же он после этого политолог и сотрудник института при правительстве РФ, если упускает из виду, что территориальная целостность Азербайджана не является для России вопросом и не ставится под сомнение. Нагорный Карабах - международно признанная территория Азербайджана.

Ереван очень трудно понять, как, учитывая региональную политику, российская сторона может выбрать между "самоопределением" и "территориальной целостностью" второе, но таковы уж реалии геостратегических и геополитических интересов держав, и примерять их на себя армянам вовсе не следует. Не по размеру. В конце концов, они громче других вопят, что параллели между территориальными конфликтами в разных странах проводить нельзя. Вот пусть и не проводят.

Далее. В оккупированном Карабахе нет российских подразделений, которые могут выступить против нашей армии. Но там есть российское оружие, которое Россия продает или дарит Армении, а та незаконно пересылает в свои подразделения на линии соприкосновения. В этом смысле, конечно, можно сказать, что российский ВПК вооружает армянских сепаратистов. Мирзоян имел в виду это?

Есть множество моментов, практически полностью сводящих на нет вероятность вступления РФ в войну против Азербайджана. Мирзоян напрасно обнадеживает армянскую публику. Не следует сбрасывать со счетов Турцию. Политолог пытается выставить ее в роли эдакого трусливого шакала Табаки, а это, между тем, очень сильная в военном плане держава. Мирзоян напрасно убеждает армян, что Анкара не посмеет сунуть нос в регион, когда, дескать, Россия встанет на сторону Армении. Если он действительно так думает, значит, он плохой политолог. Надо знать турецкий народ, прежде чем делать подобные прогнозы. Мы уже не говорим о том, что эта страна является членом НАТО... Но это так, просто примечание.

Если бы речь шла о гипотетическом нападении на Армению, логику армяно-росийского политолога, хоть и с натяжкой, еще можно было бы понять. Но Геворг Мирзоян фактически утверждает, что в случае возобновления войны за Карабах вооруженные силы России совместно с Арменией выступят против азербайджанской армии. И тут подставляет стратегического союзника Еревана во второй раз.

Да, Россия является союзницей Армении в рамках ОДКБ. Да, никто не будет спорить, что она является доминирующей стороной, но не следует забывать, что эта страна - стратегический партнер Азербайджана, наши страны многое связывает и рисковать этим многим ради сомнительного союзника никто не станет.

Кроме того, Организация Договора о коллективной безопасности - это не только Россия. Это во-первых.

А во-вторых...

Впрочем, в отличие от Мирзояна мы не будет выдавать военную тайну.

Зульфугар Ибрагимов