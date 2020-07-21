Провокации Армении на границе с Азербайджаном не случайны. Об этом в интервью изданию Sabah сказал глава оппозиционной Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, утверждения армянской стороны об инициировании противостояния азербайджанской стороной безосновательны.

"12 июля на границе с Товузским районом Азербайджана имела место попытка нарушения государственной границы. Безусловно, армянская версия случившегося - ложь. Не стоит забывать, что эта часть Азербайджана представляет стратегическую значимость с точки зрения экспорта энергоносителей", - сказал оппозиционный политик.

Бахчели отметил, что Армения - была и остается инструментов в руках внешних сил.

Ереван превратил вражду к туркам в основу своей политики, констатировал турецкой политик.

Бахчели напомнил, что 20 процентов земель Азербайджана уже десятки лет находятся под оккупацией Армении. Никакого продвижения в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта не достигнуто.

"Я вновь решительно осуждаю провокации и атаки армянской стороны. Турция была и остается на стороне дружественного и братского Азербайджана", - сказал глава одной из ведущих партий Турции.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.