Эрдоган: Турция без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении

"Турция не оставляла и не собирается оставлять дружественные и братские народы наедине с угрозами".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы полны решимости прийти на помощь друзьям и обездоленным, как это имеет место быть в Ливии. Турция также без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении", - подчеркнул президент Турции.

Эрдоган также отметил, что Турция будет бороться за справедливость, мир и стабильность.