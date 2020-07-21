https://news.day.az/politics/1255314.html Эрдоган: Турция без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении
Эрдоган: Турция без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении
"Турция не оставляла и не собирается оставлять дружественные и братские народы наедине с угрозами".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы полны решимости прийти на помощь друзьям и обездоленным, как это имеет место быть в Ливии. Турция также без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении", - подчеркнул президент Турции.
Эрдоган также отметил, что Турция будет бороться за справедливость, мир и стабильность.
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