https://news.day.az/politics/1255315.html Добровольцами на фронт записали более 50 тысяч граждан
Добровольцами на фронт записали более 50 тысяч граждан
До сегодняшнего дня более 50500 граждан, отозвавшихся на призыв Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии.
Как сообщили Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, они обратились в аппарат Госслужбы в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы и были зарегистрированы в соответствующей форме.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре