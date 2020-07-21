Добровольцами на фронт записали более 50 тысяч граждан

До сегодняшнего дня более 50500 граждан, отозвавшихся на призыв Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии.

Как сообщили Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, они обратились в аппарат Госслужбы в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы и были зарегистрированы в соответствующей форме.