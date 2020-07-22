Российский Первый канал играет против Азербайджана?

Идущая на Первом канале передача "Время покажет" превращается в главный проармянский рупор российского ТВ. Ежедневно в эфире этой передачи под управлением Артема Шейнина устраиваются шоу с продавливанием армянских интересов в сознание российского зрителя. Последнему за неделю, прошедшую после начала эскалации на азербайджано-армянской границе, пришлось услышать много "интересного", но совершенно не соответствующее реальности.

Как уже неоднократно замечено, передача строится таким образом, чтобы армянская сторона была представлена больше и качественнее, а азербайджанская оказывалась в положении мальчика для битья. Большинство забрасывает камнями меньшинство, которому еще и не дают возможности высказаться. Всякий раз, когда представляющие позицию Азербайджана эксперты пытаются высказывать свои аргументы, с Шейниным происходит истерика, он поднимает крик и прерывает говорящего. Зрелище довольно отвратительное.

В качестве экспертов с армянской стороны приглашаются не только армяне. Даже больше - самим армянам не приходится напрягаться, потому что за них это делают разнообразные лица с русскими фамилиями, которые лезут из кожи, проходя "экзамен" на лояльность.

В этот раз зрителей порадовал эмоциональным репортажем с армянской стороны границы так называемый известный военный журналист Семен Пегов. Точнее было бы сказать - известный провокатор. Он не раз делал репортажи с оккупированных территорий Украины, побывал в захваченном Арменией Карабахе. Он очень обижен, что его не впускают в Азербайджан после незаконной поездки в НК, а то он сделал бы из Товуза "объективный" репортаж.

Пегов - провокатор. В этом нелицеприятном статусе он засветился во время конфликта в Украине. Кому-то может показаться, что им движут идейные соображения, но это ерунда. Господин Пегов просто работает, оправдывает зарплату, гонорар, грант или что там у него. Тенденциозные репортажи этого провокатора служат не установлению истины, а проталкиванию позиции, на данный момент находящейся в тренде у руководства Первого канала. Очень жаль, что антиазербайджанский тренд никак не покидает эфир главного телеканала России.

И, признаться, совершенно непонятно, почему армяне отказываются от Первого, оказывающего им такую большую услугу.

Зульфугар Ибрагимов