https://news.day.az/politics/1255340.html Лавров обсудил с послами Азербайджана и Армении обострение на границе
Лавров обсудил с послами Азербайджана и Армении обострение на границе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и послы Азербайджана и Армении Полад Бюльбюльоглу и Вардан Тоганян в ходе рабочего завтрака во вторник обсудили обострение на азербайджано-армянской границе и нагорнокарабахское урегулирование, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорнокарабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД РФ.
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