Лавров обсудил с послами Азербайджана и Армении обострение на границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и послы Азербайджана и Армении Полад Бюльбюльоглу и Вардан Тоганян в ходе рабочего завтрака во вторник обсудили обострение на азербайджано-армянской границе и нагорнокарабахское урегулирование, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорнокарабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД РФ.