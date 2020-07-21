https://news.day.az/politics/1255351.html Посол: США обеспокоены ситуацией на азербайджано-армянской границе
Посол: США обеспокоены ситуацией на азербайджано-армянской границе
"Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на азербайджано-армянской границе".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Она отметила, что карабахский конфликт очень опасен и должен быть урегулирован путем переговоров.
"Для этого есть механизмы и они должны быть использованы до разгорания конфликта. Нынешняя ситуация не должна продолжаться", - подчеркнула Дегнан.
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