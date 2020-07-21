Посол: США обеспокоены ситуацией на азербайджано-армянской границе

"Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на азербайджано-армянской границе".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.

Она отметила, что карабахский конфликт очень опасен и должен быть урегулирован путем переговоров.

"Для этого есть механизмы и они должны быть использованы до разгорания конфликта. Нынешняя ситуация не должна продолжаться", - подчеркнула Дегнан.