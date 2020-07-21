Минобороны опровергло информацию о Наджмеддине Садыкове, распространившуюся в соцсетях

В Министерстве обороны прокомментировали распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков освобожден от занимаемой должности, а его брат занимает высокую должность в армянской армии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве, это ложь, клевета и дезинформация, распространяемая враждебными силами в провокационных целях.

"К сожалению, в последнее время новости на эту тему часто распространяются и обсуждаются в социальных сетях, что ясно свидетельствует о том, что все это делается со злым и враждебным умыслом для того, чтобы вызвать замешательство в обществе.

Сообщаем, что первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков в настоящее время находится на месте службы и выполняет свои обязанности.

В то же время следует отметить, что брат генерал-полковника Наджмеддина Садыкова скончался в начале 80-х годов прошлого века. Превращение подобных не соответствующих действительности тем в предмет обсуждения в такие чувствительные моменты не вписывается в рамки этических норм.

Мы призываем СМИ быть предельно осторожными и использовать официальные источники при освещении деятельности Министерства обороны", - отмечается в сообщении.