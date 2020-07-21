Хикмет Бабаоглу: Азербайджанское государство показало, что в любой ситуации находится рядом со своим гражданином

Азербайджанская армия решительно пресекла действия Армении, которая нарушив режим прекращения огня на госгранице в направлении Товузского района, совершила военную провокацию. Агрессор не смог достичь ни одной из поставленных целей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, в контексте упомянутых процессов и событий азербайджанское государство проявило сильную политическую волю и показало, что находится рядом со своим гражданином в любой ситуации.

"Наглядным образцом этого является распоряжение Президента Ильхама Алиева "О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики". Мы были очевидцами аналогичного подхода и в 2016 году. В селах, пострадавших в результате военных провокаций Армении, были осуществлены восстановительные работы, предприняты последовательные шаги для решения проблем гражданского населения. Все эти факты, в свою очередь, наглядно демонстрируют, что азербайджанское государство всегда ориентировано на обеспечение безопасности и благополучия своих граждан.

Как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, в центре политики, проводимой в нашей стране, стоит благосостояние и интересы гражданина Азербайджана. За последние 17 лет мы постоянно становимся очевидцами того, что проблемы граждан, сталкивающихся со стихийными бедствиями, военными провокациями противника и другими подобными трудностями, решаются государством, эти вопросы находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - сказал Хикмет Бабаоглу.

Он добавил, что такие меры больше следует рассматривать как особую заботу главы государства к гражданам, а не одну лишь социальную политику государства.