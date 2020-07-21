Анар Алакбаров встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей

Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров встретился в Центре Гейдара Алиева с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи были обсуждены работы, осуществленные в стране в направлении борьбы с пандемией коронавируса и дальнейшие шаги в этом направлении, события, произошедшие в Товузском районе на азербайджано-армянской государственной границе, и другие вопросы.

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