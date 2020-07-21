https://news.day.az/politics/1255403.html Анар Алакбаров встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей - ФОТО
Анар Алакбаров встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров встретился в Центре Гейдара Алиева с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи были обсуждены работы, осуществленные в стране в направлении борьбы с пандемией коронавируса и дальнейшие шаги в этом направлении, события, произошедшие в Товузском районе на азербайджано-армянской государственной границе, и другие вопросы.
С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре