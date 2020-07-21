НАНА, ЮНЕСКО и Международный фонд тюркской культуры и наследия подготовили проект об армянской агрессии

Институт права и прав человека НАНА при поддержке представительства ЮНЕСКО в Азербайджане и Международного фонда тюркской культуры и наследия с 2016 года начал работу над масштабным и важным проектом.

Как передает Day.Az, учеными были собраны факты армянского вандализма памятников истории и культуры на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как результат развернутого исследования были подготовлены и изданы на четырех языках - азербайджанском, английском, русском и французском, книга "Ущерб, нанесенный памятникам истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана", а также "Каталог исторических и архитектурных памятников на оккупированных территориях Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики".

Следует отметить, что данный проект осуществлен с целью доведения до мировой общественности правды о реальной ситуации на оккупированных территориях Азербайджана посредством дипломатических миссий и представителей азербайджанских диаспорских организаций.