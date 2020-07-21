Сербские власти были в курсе поставок оружия Армении

Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич (именно это министерство по сербским законам дает разрешение на экспорт оружия) частично признал поставки сербского оружия в Армению.

Как передает Day.Az об этом Ляич рассказал порталу Нова.рс.

"В этом, 2020 году оружие в Армению поставляла одна частная фирма, государственные компании в этом не участвовали. Не могу сказать о какой фирме идет речь, но известно, что она поставляла в основном винтовки и пистолеты, сумма менее миллиона евро и груз был поставлен в мае и июне", - сказал министр.

Ляич подчеркнул, что разрешение на экспорт кроме его министерства дали также министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, министерство обороны и спецслужба БИА. Министр подчеркнул, что против Армении не существует никаких санкций и в подобном случае тяжело отказать покупателю.