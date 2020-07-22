Президент Ильхам Алиев: За счет запуска новых нефтяных контрактов, новых проектов мы обеспечим наше долгосрочное развитие
За счет запуска новых нефтяных контрактов, новых проектов мы обеспечим наше долгосрочное развитие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.
"Поэтому добыча нефти, газа, цены на нефть на мировых рынках - вопросы, представляющие для нас особое значение. Они важны не только для нас, но и всех стран, добывающих и экспортирующих нефть и газ, потому что экономика этих стран, уже устоявшие экономики построены на этом", - сказал Президент Ильхам Алиев.
Глава государства подчеркнул, что поэтому падение цен на нефть на один доллар означает потерю миллионов долларов.
"Посмотрите, в нынешнем году цены на нефть упали в несколько раз, соответственно, уменьшились и наши доходы, однако ни один социальный проект не был сокращен. Напротив, в период пандемии мы делали, делаем и будем делать все максимально возможное. В этот сложный период пандемии в мире продолжается кризис. 150 стран мира обратились в международные финансовые структуры за кредитами. Должен сказать, что Азербайджана в этом списке нет, мы живем за свой счет. Цены на нефть резко падают, но, несмотря на это, мы проводим всю эту работу. Это и есть политика. Это - наше уважение к семьям шехидов, к памяти шехидов", - отметил Президент Ильхам Алиев.
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