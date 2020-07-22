Президент Ильхам Алиев: Омерзительная группировка, называющая себя оппозицией, хочет, чтобы Азербайджан оказался беспомощным, бессильным, безоружным перед Арменией, как это было при них

Омерзительная группировка, называющая себя оппозицией, хочет, чтобы Азербайджан оказался беспомощным, бессильным, безоружным перед Арменией, как это было при них.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"В этот сложный период пандемии в мире продолжается кризис. 150 стран мира обратились в международные финансовые структуры за кредитами. Должен сказать, что Азербайджана в этом списке нет, мы живем за свой счет. Цены на нефть резко падают, но, несмотря на это, мы проводим всю эту работу. Это и есть политика. Это - наше уважение к семьям шехидов, к памяти шехидов. Но, к сожалению, в стране находятся такие, кто рад падению цен на нефть. Кто этому рад? Я говорил, хочу еще раз сказать, чтобы азербайджанский народ знал это и не забывал.Во-первых, рада Армения, так как они понимают, что если спад будет продолжительным, то доходы Азербайджана сократятся, поэтому он сократит свои расходы, не сможет приобретать оружие и боеприпасы в нужном объеме, станет, таким образом, слабее, чем воспользуется Армения. Армения радуется этому, и это естественно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что непонятно когда этому радуются некоторые граждане Азербайджана или те, кто считает себя гражданами Азербайджана.

"Эта информация уже обнародована. Посмотрите, как радовались те, что именуют себя национальным советом, а на самом деле действуют как антинациональная группировка, снижению цен на нефть до 14 долларов. Передают друг другу "радостную весть", поздравляют друг друга, некоторые говорят, мол, не спешите, еще упадут, тогда и порадуемся. Что это значит?! Это значит, что наши доходы сократятся, мы не сможем приобрести достаточного количества оружия. Причем сегодня мировой рынок оружия уже очень дорогостоящая сфера, и приобретение любого оружия требует огромных средств, особенно в современный период", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня преимущество обеспечивает, если так можно сказать, умное оружие.

"Оружие, которое стоит очень дорого. Но мы приобретаем и будем приобретать его. Если у нас не будет возможностей, сможем ли мы приобретать его? То есть, чего сегодня хочет эта омерзительная группировка, называющая себя оппозицией? Хочет, чтобы Азербайджан оказался беспомощным, бессильным, безоружным перед Арменией, как это было при них. Они пытаются привести Азербайджан в состояние, в котором он находился тогда, когда захватывались наши земли. Поэтому азербайджанский народ должен знать все", - добавил Президент Ильхам Алиев.