Армянские солдаты устроили перестрелку между собой

Никакой новой атаки с нашей стороны не было, у нас нет никаких потерь.

Как передает Day.Az, об этом, комментируя заявление армянской стороны, заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

В Министерстве обороны заявление армянской стороны назвали выдумкой и дезинформацией:

"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь. Однако с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих. Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими.

Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было. Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией", - заявил полковник Вагиф Даргяхлы: