Президент Ильхам Алиев: Сегодня несбыточная мечта Народного фронта заключается в том, чтобы у нас не было возможностей, чтобы Азербайджан вновь потерял земли

Сегодня несбыточная мечта Народного фронта Азербайджана заключается в том, чтобы у нас не было возможностей, чтобы Азербайджан вновь потерял земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Как вам известно, недавно в результате военной провокации Армении у нас были шехиды, пролилась кровь, в том числе погибло гражданское лицо. Армянская армия, пытаясь захватить наши позиции в товузском направлении, часть наших земель, вероломно, внезапно организовала атаку с использованием артиллерийских орудий, в результате чего погибли и получили ранения наши военнослужащие", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что немедленно были приняты необходимые меры и проведена операция возмездия, в результате которой были уничтожены десятки врагов и их техника.

"Вы, наверное, тоже видели в интернете видеокадры того, как Азербайджанская армия точечным ударом уничтожает опорные пункты, пункты управления и другую военную инфраструктуру Армении. За счет чего мы это делаем? За счет современного оружия. Это оружие не производится в Азербайджане. Оно стоит очень дорого. Не будь у нас материальных возможностей, мы не смогли бы сделать это", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня несбыточная мечта Народного фронта Азербайджана заключается в том, чтобы у нас не было возможностей, чтобы Азербайджан вновь потерял земли.

"Для того чтобы отметить нашу военную победу, тысячи людей вышли на улицы, тысячи людей поддержали государство, армию. Эта прекрасная картина была символом гражданского согласия. Оживление и эмоции людей проявлялись в позитивном направлении", - добавил Президент Ильхам Алиев.