Президент Ильхам Алиев: Некоторые грязные элементы, члены Народного фронта Азербайджана попытались спровоцировать беспорядки, ворвались в здание парламента, где совершили разгром

Некоторые грязные элементы, члены Народного фронта Азербайджана попытались спровоцировать беспорядки, ворвались в здание парламента, где совершили разгром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Для того чтобы отметить нашу военную победу, тысячи людей вышли на улицы, тысячи людей поддержали государство, армию. Эта прекрасная картина была символом гражданского согласия. Оживление и эмоции людей проявлялись в позитивном направлении. Я немедленно дал указание правоохранительным органам, в первую очередь Министерству внутренних дел, принять все меры для охраны порядка. Вы, наверное, видели по интернету, что рядом с людьми шли и сотрудники полиции, так как люди двигались по автодороге, там могла произойти любая авария. Куда они пришли в организованном порядке? В Шехидляр хиябаны, куда и должны были прийти", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, они выразили там свою поддержку.

"Однако некоторые грязные элементы, члены Народного фронта Азербайджана, воспользовавшись этим попытались спровоцировать беспорядки, ворвались в здание парламента, где совершили разгром. Какая связь между зданием парламента и одержанной победой? И потом это - победа, что признают все. Армения уже вынуждена признать это. В эти дни мы увидели большую поддержку извне. То есть, воля народа сбылась, это надо праздновать. Но зачем надо было разрушать, ломать стены, кабинеты в здании парламента?! Они поднялись до третьего этажа. Разбивали двери, стекла кабинетов. Ты что - пришел разрушать высший законодательный орган? Кто это может сделать? Враг, больше никто. Разве человек, привязанный к своему народу, своей Родине, сделает такое в то время, когда идет война?", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сейчас идет следствие.

"Не хочу опережать следствие. Вообще не намерен вмешиваться. Но все налицо. Сейчас уже общественности представлены некоторые видеокадры. Посмотрите, как жалко и беспомощно выглядят эти люди. Где их "подвиг", где их "героизм"? Теперь они ответят перед законом. Я говорил, еще раз хочу сказать: ни один человек, совершивший эти преступления, эти действия, не сможет избежать ответственности. Всех по одному найдем и находим. Всех до последнего найдем и привлечем к ответственности. Пусть народ знает их. Пусть их родители постесняются - кого они вырастили? Каких манкуртов вырастили? Поэтому общественность должна знать это. Не только они, но и их родители несут ответственность. Естественно, это моральная ответственность. Но пусть и родители постесняются", - добавил Президент Ильхам Алиев.