Президент Ильхам Алиев: Около пятидесяти тысяч граждан Азербайджана уже обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для того, чтобы защищать Родину

Около пятидесяти тысяч граждан Азербайджана уже обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для того, чтобы защищать Родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"В эти дни я ежедневно получаю, наверное, тысячи писем. В них граждане выражают свою поддержку, солидарность, после моего выступления хотят служить в армии. Я сказал, пусть те, кто разбивал там стекла, запишутся в армию. В тот день в пункты Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу пришли всего 150 добровольцев. Но не прошло и недели после моих слов, как записались уже около пятидесяти тысяч человек. Около пятидесяти тысяч граждан Азербайджана - абсолютное большинство их - молодежь - уже обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для того, чтобы защищать Родину, указали свои имена, адреса. Я благодарю их. Вот это и есть азербайджанский народ, азербайджанская молодежь. А не те, что разбивал стекла и двери парламента. Вот азербайджанская молодежь, готовая сегодня пойти на смерть в Карабахе.

Еще раз выражаю благодарность им и их родителям. Они воспитали для нашего народа и государства достойных сыновей. Еще раз хочу сказать, что Азербайджанская армия сегодня может выполнить любую задачу. Азербайджанская армия полностью укомплектована, и если понадобится дополнительная живая сила, то, конечно, мы воспользуемся этим.

Пока никакой необходимости в объявлении мобилизации нет. Если понадобится, будет и это. Я говорил, еще раз хочу сказать, - не буду углубляться, - мы знаем, что, когда и как делать. Мы не откажемся от своей политики. Наша политика справедливая. Наша политика опирается на международное право, историческую справедливость, и мы добьемся желаемого.