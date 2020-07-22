Президент Ильхам Алиев: Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан, сказал, что находится рядом с Азербайджаном

Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан, сказал, что находится рядом с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Хотелось бы коснуться еще одного вопроса. Хочу, чтобы азербайджанский народ знал это. Сейчас, конечно, информационное пространство очень широкое. В эти дни мы ощутили мощную международную поддержку, которой никогда не было - ни в начале 1990-х годов, когда шла война, ни в другое время", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что естественно, первая поддержка, первый братский шаг последовали из братской Турции.

"Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой брат Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан, сказал, что находится рядом с Азербайджаном. Он отметил, что Азербайджан и Турция, две братские страны, всегда будут вместе. Хочу выразить моему брату глубокую признательность для эту поддержку. В эти дни мы находимся в постоянном контакте. Он позвонил мне, выразил поддержку, соболезнования в связи с гибелью наших шехидов. Сказал, что мы до конца будем вместе", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что всегда проявлял большое уважение к своему другу и брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Моя любовь к турецкому народу ни для кого не секрет. Я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких двух близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это опирается как на историю, наши общие этнические корни, так и на сегодняшнюю политику. Однозначную поддержку Азербайджану выразили также и другие высокопоставленные официальные лица Турции, в том числе министр обороны, министр иностранных дел, члены парламента, общественные деятели", - добавил Президент Ильхам Алиев.