Президент Ильхам Алиев: Как мы солидарны со всеми мусульманскими странами, такого же отношения мы ждем от них

Как мы солидарны со всеми мусульманскими странами, такого же отношения мы ждем от них.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Однозначную поддержку нам выразила Организация исламского сотрудничества. Она объединяет 57 стран. Это - поддержка как справедливости, так и Азербайджана. Вы знаете, сколько усилий я прилагаю для усиления исламской солидарности. Азербайджан делает все возможное для того, чтобы какие-то разногласия между некоторыми исламскими странами были устранены либо смягчены, чтобы мы создали порядок, солидарность, наладили дружбу в первую очередь в собственном доме. Мы должны создать единство в первую очередь в мусульманском мире. Потому что если здесь не будет единства, неизвестно, какая судьба нас ждет", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, мусульманские страны ценят это.

"Все страны - 57 мусульманских стран - поддержали нас. Несмотря на то, что в некоторых из этих стран армянские общины обладают достаточно большими возможностями. Несмотря на то, что армянские официальные органы в этих странах, их посольства днем и ночью пытаются перетянуть некоторые мусульманские страны на свою сторону. Мы видим это. Иногда они совершают визиты. Бывает, что отправляются в мусульманские страны на уровне главы государства. Мы все отслеживаем, видим и должны видеть. Порой главы государств некоторых мусульманских стран совершают официальные визиты в Армению. Конечно, это вполне справедливо беспокоит нас", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мы открыто говорим, что солидарность должна быть не на словах, а на деле.

"Какие связи могут быть с Арменией, разрушающей мусульманские мечети? Откройте и посмотрите в интернете, в каком состоянии находятся Агдамская мечеть, Шушинская мечеть, мечети в других городах, их снесли. Мало того, армяне содержат там скот, даже оскверняют наши священные места. Кто делает это? Армения. Эти мечети не только наши, они принадлежат всему мусульманскому миру. Спрашиваю, как можно поддерживать какие-либо связи со страной, которая совершает такие грязные дела, о какой дружбе можно говорить? Какая может быть дружба? Поэтому еще раз хочу сказать, Армения пытается перетянуть их на свою сторону. Но в первую очередь этого не позволят и не должны позволить народы тех стран. Если увидят, что власти этих стран выказывают свою религиозную принадлежность только на словах, то граждане этих стран должны сказать свое слово, быть солидарны с Азербайджаном", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что как мы солидарны со всеми мусульманскими странами, такого же отношения мы ждем от них.

"Особенно в такие чувствительные дни, в таком чувствительном вопросе, когда Армения совершила нападение на нас, пытается захватить наши позиции, убила наших военнослужащих, гражданских лиц, разрушила наши села. Вчера я подписал распоряжение, все поврежденные здания в Товузском районе - сейчас организована комиссия - будут инвентаризованы, и мы за короткий срок восстановим эти дома. Но можно ли восстановить жизнь людей? Можно ли восстановить жизнь 76-летнего аксакала? Кто это сделал? Армения. К сожалению, некоторые страны, пытающиеся преподнести себя как наших друзей, передали им эти снаряды, чтобы они убивали азербайджанских солдат, граждан Азербайджана, детей, стариков, как в Ходжалы. В то время у нас не было сил. У нас, то есть у прежней власти, которая в то трагическое время руководила Азербайджаном. Надо говорить откровенно, это так. Азербайджанский народ, граждане Азербайджана должны все знать. Поэтому мы очень высоко оцениваем данное решение Организации исламского сотрудничества. Движение неприсоединения - оно объединяет 120 стран - также однозначно поддержало Азербайджан", - добавил президент Ильхам Алиев.