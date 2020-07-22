Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан превратился в огромную силу и в международной плоскости, и в пределах страны, и в борьбе с горе-соседями

Сегодня Азербайджан превратился в огромную силу и в международной плоскости, и в пределах страны, и в борьбе с горе-соседями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны в Хатаинском районе Баку.

"Это создали мы, азербайджанский народ. Азербайджанский народ может быть абсолютно уверен в том, что независимость, свобода Азербайджана, благосостояние граждан и наращивание мощи нашей страны постоянно будут находиться в центре внимания. Национальным вопросом номер один для нас является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Я неоднократно высказывал свои мысли по этому вопросу - в международных организациях, с международных трибун, в стране. Не хочу повторяться, но азербайджанский народ должен знать, что это - национальный вопрос. Мы должны решить этот вопрос так, чтобы это решение полностью устраивало азербайджанский народ. Какое-либо половинчатое решение нам не нужно, так как оно будет временным. Половинчатым может быть только этап. Решение вопроса должно быть полным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что суверенитет, территориальная целостность Азербайджана должны быть полностью обеспечены.

"Все без исключения оккупированные земли должны быть освобождены. Граждане Азербайджана должны вернуться на все оккупированные земли, в том числе в Шушу. Вот моя политика, и это - часть моей политики, часть, о которой пока можно говорить открыто. Всем вам хорошо известно мое мнение", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан - страна, верная своему историческому прошлому, и мы хорошо знаем историю.

"Мы знаем, знает и азербайджанский народ, каким мы хотим видеть будущее. Поэтому территориальная целостность нашей страны не является, не была, не должна быть и не будет предметом переговоров. Мы должны вернуться и вернемся на родные земли. Иншаллах, после этого встретимся там с вами и вспомним эти дни. Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю вам здоровья, счастья. Спасибо", - заключил Президент Ильхам Алиев.