Армянские националисты угрожают Пашиняну рассказать всю правду о разгроме в Товузе

Общественность Армении не получив ответы на вопросы про истинные причины эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, все больше пребывает в растерянности. Напомним, с 12 июля на границе Армении и Азербайджана вспыхнул очередной виток напряженности, с применением артиллерийского оружия. Несколько попыток армянской армии захватить стратегические посты у Азербайджана провалились с треском, при чем с большими потерями в живой силе. Армянская сторона предпочитает скрывать свои потери, а в первых днях эскалации конфликта и вовсе заявляла о захвате стратегических высот, и чуть ли не о победе над противником, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Однако, как говорится, слово не воробей, уж если сказал, то нужно предоставить факты. По мере того, как армянская общественность уходит от эйфории вызванных фейкотворчесвом Минобороны Армении, люди все больше требуют пруфы про "непобедимую" армянскую армию?

Официальный Ереван, не продумал дальнейшее шаги по предоставлению доказательств своим заявлениям в случае провала операции в Товузском районе Азербайджана.

Так армянские националисты в лице партии "Сасна Црер" уже всколыхнулись против военного руководства страны и выдвинули целый ряд вопросов:

1) Почему имеет место быть загадочное молчание в связи с военно-политическими событиями на границе Тавуша? Какова цель секретности и оставления народа в неопределенности? Враг точно знает, что произошло, почему вы держите это в тайне от нашего народа.

2) В каких условиях и на каких условиях было установлено перемирие?

3) Есть ли иностранный посредник(и) в процессе установления режима прекращения огня, если есть, то кто? Было ли с их стороны давление на Армению, если да, то какое?

4) Какое у нас территориальное и позиционное приобретение?

5) Армянская армия освободила вершину Севакар (Карадаш)?

6) Если освободила, то армянская армия уже закрепила свои позиции там или нет? Если нет, то почему?

7) Если не освободила, то позиции врага всё еще остаются на этой высоте, или враг покинул их? И если покинул, то почему мы там не закрепили свои позиции?

8 ) Если армянская армия не освободила Севакар, и враг ещё там, но мы контролируем дорогу, ведущую к этой возвышенности, то какой приказ дан нашим солдатам: позволить врагу свободно поставлять еду и оружие своим солдатам, сидящим на Севакаре, и не препятствовать их смене, или перекрыть передвижения и держать врага в блокаде?

При этом, азербайджанская сторона ответила на все вопросы, беспокоющие общественность, в частности показав неопровержимые факты о том, как уничтожалась армянская военная техника и живая сила противника, и как удалось сохранить контроль над стратегическими высотами, которые якобы были захвачены армянскими военными. Теперь партия "Сасна Црер" грозит предоставить всю правду про армянскую операцию в горах Товуза, как это было во время апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе, когда армянские власти попытались скрыть свое фиаско.