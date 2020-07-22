Арзу Нагиев: Жители Товуза вновь убедились, что государство всегда рядом со своими гражданами

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики" носит крайне важный характер.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев, передает Day.Az.

Он сообщил, что это распоряжение вновь убедило жителей Товуза в том, что государство всегда находится рядом со своим гражданином.

"Выражаю Президенту Азербайджана глубокую признательность как депутат от Товузского района, а главное, как уроженец Товуза. Важно, что сегодня каждый гражданин чувствует, что за ним стоит государство. Общеизвестно, что в результате армянской провокации 35 домам и другой инфраструктуре в шести селах Товуза был нанесен серьезный ущерб. Господин Президент поручил министерству экономики совместно с МЧС расследовать все это, проанализировать информацию и передать на рассмотрение в Кабинет министров. Думаю, этот документ очень важен для устранения ущерба. Главное, что всегда государство рядом с каждым своим гражданином. Каждый житель это понимает. Хочу подчеркнуть, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения Фонду Гейдара Алиева относительно 12 военнослужащих, павших шехидами в товузском направлении. Вся забота о семьях погибших военнослужащих постоянно будет под контролем Фонда".

Депутат отметил, что в Товузе, даже в местах боев, население продолжает свои повседневные дела, нет паники или напряженности, люди уверены в азербайджанской армии. "На этих территориях уже царит спокойствие. Азербайджанская армия полностью контролирует территорию. В Агдаме, Дондар-Гушчу и других приграничных селах продолжаются мирные повседневные работы. Ни один сельский житель не оставил своего дома", - сказал Арзу Нагиев.