В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие

Сегодня армяне перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе напали на наших соотечественников.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.az, местное армянское лобби оказалось обеспокоено объективным представлением событий о Карабахе в Лос-Анджелесе, где проживают полмиллиона армян и который премьер Пашинян называет столицей "армянской диаспоры". Наши соотечественники заложили живой щит перед членами Армянского национального комитета Америки (АНКА), главной армянской лоббистской организации в США, которая планирует провести акцию перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Протестующие держали плакаты с историческими фактами, говорящими о том, что Армения является страной-оккупантом, а также с фотографиями военнослужащих, убитых во время армянской провокации в Товузе, выкрикивали лозунги. Хотя полиция США пыталась обеспечить безопасность в районе, где собрались сотни армян, акция не прошла без инцидентов. Армяне напали на наших соотечественников. В ходе столкновения несколько азербайджанцев получили различные травмы.