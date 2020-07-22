https://news.day.az/politics/1255513.html Мевлют Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову
Мевлют Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Информации о содержании беседы не приводится.
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