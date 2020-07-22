Мевлют Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Информации о содержании беседы не приводится.