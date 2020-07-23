Провокаторы пытались проверить на прочность азербайджанскую государственность

Встречаясь накануне с членами семей шехидов, Президент Ильхам Алиев коснулся ряда вопросов, наиболее волнующих сегодня азербайджанское общество. В частности, глава государства выразил свое отношение к тем кругам, которые пытаются воспользоваться армянской провокацией на границе для достижения своих целей.

Президент Азербайджана отметил, что тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить поддержку армии и государству, однако некоторые грязные элементы, воспользовавшись этим, попытались спровоцировать беспорядки, ворвались в здание парламента, где устроили разгром, вплоть до третьего этажа здания. "Кто это может сделать? Враг, больше никто. Разве человек, привязанный к своему народу, своей Родине, сделает такое в то время, когда идет война?" - сказал глава государства, добавив, что провокаторы, как уже подтверждают материалы следствия, намеревались действовать по сценарию 1992 года.

Прокомментировать поднятый Президентом страны вопрос мы попросили депутата Милли Меджлиса Айдына Мирзазаде.

Наш собеседник отметил, что, встречаясь с гражданами, глава государства отчитывается перед ними о проделанной работе, причем, тематика этих выступлений бывает очень разнообразна. От специфически региональных до глобальных проблем.

Президент Ильхам Алиев, выступая перед членами семей шехидов, получивших квартиры от государств, как руководитель страны и председатель правящей партии проанализировал ряд вопросов, касающихся позиции определенных радикальных оппозиционных групп по основным вопросам государственного строительства и проблем, стоящих перед обществом.

"Как справедливо указал глава государства, эти группы вместо того, чтобы представить свою позицию, свою программу решения вопросов, стараются, во-первых, усугубить имеющиеся проблемы, а, во-вторых, выступают с позиции, схожей с позицией официального Еревана. Они радуются понижению цен на нефть, радуются пандемии, радуются армянской провокации. Вместо того, чтобы сплотить общество, внести свой вклад в укрепление азербайджанской государственности, они выступают с поддержкой интересов антиазербайджанских центров, действующих за границей", - подчеркнул наш собеседник.

Депутат ММ считает, что события 14 июля показали силу азербайджанского государства, высокий моральный дух народа, в частности азербайджанской молодежи. Но провокаторы из числа радикальных оппозиционных групп внедрились в ряды мирных демонстрантов и попытались совершить большую провокацию. Взломали двери, вошли в здание, учинили беспорядки, пытались, как показывает предварительное расследование, захватить законодательный орган и свергнуть конституционную власть.

Эти силы, отметил азербайджанский депутат, до сих пор мыслят категориями начала 90-х годов. Пользуясь слабостью тогдашней власти, ряд иностранных государств пытался взять Азербайджан под свой контроль. По тому же сценарию собирались действовать провокаторы и в этот раз, считает Мирзазаде.

"Но сейчас не начало 90-х. У Азербайджана есть сильная власть, пользующаяся поддержкой народа, сильная экономика и сильные позиции на мировой арене. Действия радикальной оппозиции не будут поддержаны азербайджанским обществом. Обратите внимание, как мало было тех, кто ворвался в парламент. Это при том, что в самой акции участвовало несколько десятков тысяч человек. То есть участники акции не поддержали провокаторов. Более того, нигде даже в соцсетях не встретишь никакой поддержки устроенной ими провокации", - сказал наш собеседник.

По словам Мирзазаде, сильная позиция Азербайджана по многим вопросам стала лучшим ответом антиазербайджанским кругам за рубежом и провокационной политике Еревана. На границе Армения и стоящие за ней круги пытались еще раз проверить на прочность азербайджанскую государственность. Но не достигли цели.

"Правда в том, что азербайджанский народ гордится своей независимостью. В Азербайджане сегодня сильная, поддерживаемая населением государственная власть. И наша страна не уступит ни пяди земли ни Армении, ни другим силам. Не случайно Президент Ильхам Алиев обратился к Пашиняну со словами: "Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет".

Вчерашнее выступление азербайджанского лидера еще раз показало, что, несмотря ни на какие трудности, вызванные внешними факторами, государство выполнит все взятые на себя перед народом обязательства", - заключил Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева