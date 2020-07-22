Армяне планируют теракт в Европе

В ходе так называемых протестов, организуемых армянством в эти дни в разных странах мира, на поверхность всплывает все самое отвратительное, что имеется и не всегда видно простому обывателю в армянском национализме.

Как уже сообщал Day.Az, в Лос-Анджелесе местными армянами была устроена безобразная провокация, когда толпа напала на мирно митингующих у собственного генконсульства азербайджанцев. В ход шли бутылки с заледеневшей водой, в результате чего многие наши соотечественники получили телесные повреждения.

А этот кадр сделан в Нидерландах. Местные армяне собрались перед посольством Армении. В этот раз они вроде бы вели себя лучше, но если обратить внимание на фото, выставленное в соцсетях азербайджанским пользователем, можно увидеть, что на одном из армянских "мирных демонстрантов" футболка с надписью ASALA.

ASALA - это террористическая организация, пролившая по всему миру немало крови во имя нездоровых армянских амбиций. На ее счету десятки убитых и сотни раненых граждан разных стран. Футболка с названием подобной организации, гордо надетая на антиазербайджанскую акцию, говорит о том, что идеи террора продолжают оставаться в армянском обществе в тренде.

Учитывая, что большинство своих преступлений армянские террористы совершили на территории европейских государств, к этому факту стоит отнестись серьезно. Не исключено, что завтра армянство под флагом ASALA вздумает расправляться с выступающими против армянской оккупации деятелями азербайджанской диаспоры или поддерживающими Баку европейскими политиками и журналистами. Такое уже было в истории, и сегодня у армянского национализма те же методы.

Зульфугар Ибрагимов