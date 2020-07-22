Джейхун Байрамов проинформировал генсека ЕСО об армянской провокации

22 июля между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ЕСО) Хади Солейманпуром состоялся телефонный разговор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, приняв искренние поздравления генсека, министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за поддержку активного участия Азербайджана в ЕСО.

Стороны обменялись мнениями относительно возможностей развития сотрудничества в рамках организации в сфере торговли, информации и коммуникационных технологий, транспорта, логистики и других.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о военной провокации и новой попытке агрессии Армении на государственной границе с Азербайджаном, а также о сложившейся ситуации в регионе. До сведения встречной стороны было доведено, что в корне напряженности в регионе стоит политика агрессии, которую продолжает Армения против Азербайджана, и продолжающийся около 30 лет факт оккупации Нагорно-Карабахского региона и других семи прилегающих районов Азербайджана. Министр, ссылаясь на письмо генсека в связи с последней военной провокацией Армении, выразил признательность генсеку Хади Солейманпуру за призыв к скорейшему урегулированию конфликта и поддержку в этом контексте суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.