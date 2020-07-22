Азербайджан проинформировал американцев о провокациях Армении

Сегодня перед зданием генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе при совместной организации группы армянских радикальных организаций, в том числе, Федерации армянской молодежи и Американо-Армянского комитета была проведена акция против Азербайджана.

Об этом сказал генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, сообщает Day.Az.

В ходе акции примерно порядка трех тысяч армян окружили здание консульства и стали выкрикивать антиазербайджанские лозунги.

По его словам, дальше произошло то, чего не ожидали армяне: "Около 50 активистов азербайджанской общины вышли с азербайджанскими флагами и лозунгами к толпе радикальных армян. Наши соотечественники, скандируя лозунги, проинформировали местную общественность об оккупационной политике Армении против Азербайджана, политике этнической чистки, наличии более 1 миллиона азербайджанских беженцев, военной провокации, совершенной Арменией на прошлой неделе, убийстве мирных азербайджанских граждан.

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