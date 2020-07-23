У Азербайджана уже есть опыт восстановления разрушенных армянами сел

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе, инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

"Не сомневаюсь, что дома мирных жителей Товузского района, обстрелянных армянскими подразделениями, пострадавшие от минометных обстрелов, будут восстановлены. И не только восстановлены. Думаю, в прифронтовых селах появятся и новые здания, государство окажет самую широкую поддержку гражданам, проживающим в данном регионе", - сказал в беседе с Day.Az известный политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По его словам, обстреляны очень много прифронтовых сел, пострадали жилые здания, инфраструктура. Наш собеседник подчеркнул, что жители пострадавших населенных пунктов будут окружены заботой государства. Нет сомнений, что руководство страны сделает все необходимое для восстановления домов товузцев и устранения ущерба, нанесенного армянскими атаками, чтобы люди почувствовали, что за ними стоит государство, жили в атмосфере спокойствия и стабильности.

Садыхов отметил, что государство находится рядом с народом не только на линии фронта. Выделяются значительные средства на развитие регионов, благоустройство городов и сел, строятся новые дороги. Ту же поддержку граждане чувствуют и в форс-мажорных ситуациях, в случае стихийных бедствий, чему пример - восстановление домов жителей Шамахы после недавнего землетрясения. Государство взяло на себя заботу о семьях шехидов, инвалидах Карабаха и ветеранах войны. Им выделяются квартиры, автомобили. Это очень важный элемент государственной заботы о своих гражданах, подчеркнул наш собеседник.

Что касается сел Товузского района, то, по словам политолога, у Азербайджана уже имеется опыт восстановления разрушенных армянскими снарядами сел и освобожденных территорий.

"То же происходило в апреле 2016 года. Взять, например, Джоджуг Мерджанлы. Этот населенный пункт превратился в образцовый, здесь построены дома, школы, проложены новые трассы. Это очень важный фактор, демонстрирующий заботу государства о гражданах, попавших в беду. Думаю, и в этот раз будет оказана самая широкая поддержка. Люди должны знать, что подвергнувшись атаке врага и что-то потеряв, они будут окружены вниманием и заботой государства и приобретут еще больше. Это основные приоритеты политики Президента Ильхама Алиева", - резюмировал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева