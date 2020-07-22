Президент Ильхам Алиев выделил 13,1 млн манатов на строительство дороги в Габале

22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автомобильной дороги Амирван-Вандам в Габалинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Амирван-Вандам, соединяющей пять населенных пунктов в которых проживают 14 тысяч человек, из средств, выделенных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 13,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.