Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ орденами и медалями

22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы представителей СМИ орденами и медалями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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