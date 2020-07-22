Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ "Почетным дипломом"

22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ "Почетным дипломом".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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