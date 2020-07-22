https://news.day.az/politics/1255605.html Президент Ильхам Алиев присвоил "Почетные звания" ряду представителей СМИ - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев присвоил "Почетные звания" ряду представителей СМИ - Распоряжение
22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении "Почетных званий" ряду представителей СМИ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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