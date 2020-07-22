https://news.day.az/politics/1255608.html Представителям СМИ предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение
Представителям СМИ предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана - Распоряжение
22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана представителям средств массовой информации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что Халиловой Флоре Фатулла гызы, Исмаилову Дагбейи Мирзахан оглу и Гасымовой Тунзале Юсиф гызы предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана за заслуги в развитии средств массовой информации.
Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре