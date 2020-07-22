Представителям СМИ предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана представителям средств массовой информации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что Халиловой Флоре Фатулла гызы, Исмаилову Дагбейи Мирзахан оглу и Гасымовой Тунзале Юсиф гызы предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана за заслуги в развитии средств массовой информации.

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.