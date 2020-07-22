Армяне втянули известного российского эксперта в грязный скандал

Армянские СМИ наперебой цитируют "сенсационное" сообщение Научного руководителя Института проблем глобализации ИПРОГ Михаила Делягина, который на своем Telegram-канале сделал "скандальную" запись, обвинив некое российское издание якобы в попытке подкупа за обвинение Армении в агрессии против Азербайджана.

Делягин сообщает: "Российское медиа, с которым уж года полтора не общаюсь (в силу их бредового уровня) звонит и предлагает "за деньги, которые Вы назовете" дать им комментарий о том, что Армения развязала конфликт с Азербайджаном, нацелясь на его нефтяные промыслы. На мой вежливый вопрос, почему Армения (так как в феврале точно начинал Азербайджан, и турецкие уши торчат точно не из-под армянской шапки) и где именно в районе конфликта находятся азербайджанские нефтепромыслы (мне интересно, я вроде географию знал когда-то) аж редактор экономического отдела маськовського сми отвечает: "ну просто такова позиция Баку", передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Людям, знающим реальный расклад сил в российском информационном пространстве, где рулит, крутит и мутит армянское лобби, невозможно даже представить, что хоть какое-то российское медиа вдруг встало бы заниматься такой самодеятельностью в защиту интересов Азербайджана. Урок "Независимой газеты" известен, когда двух редакторов уволили за попытку представить иную (отличную от армянской) точку зрения на события в армяно-азербайджанском конфликте.

Нам видится другой сценарий, на который, как ни странно, повелся и Делягин, армянские политтехнологи уже многократно использовали такого рода "сенсации" в своих провокационных сценариях.

Вот один из последних примеров: в марте этого года армянские СМИ подняли шум, используя главу Международного фонда "Христианская Солидарность" Дмитрия Пахомова с тем, чтобы возмутить российскую общественность сообщениями о якобы имевшем место покушении на его жизнь.

Сеть управляемых армянами медиа-ресурсов сообщила, что якобы "неизвестные угрожают убийством директору Фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд Христианская Солидарность" Дмитрию Пахомову".

Последний рассказал армянским журналистам, что 22 марта днем какой-то таинственный неизвестный пытался сломать дверь его квартиры в Москве, якобы угрожая его убить, и пытался самым смешным образом обвинить в этом "таинственных азербайджанцев".

Это "покушение", что подтвердил после ряд веских аргументов, носило постановочный характер и было нацелено на провоцирование антиазербайджанских настроений в российском обществе в преддверии марионеточных выборов в Нагорном Карабахе.

Тогда эта информационная провокация имела следующие цели:

- Привлечь внимание к так называемым "выборам" в марионеточном образовании "НКР"

- создать мнение, что якобы Азербайджан пытается влиять на общественно-политические процессы в Россиии

- вызвать антиазербайджанские настроения в российском обществе.

В случае с Делягиным виден тот же почерк, те же мотивы, только информационный повод сменился: сейчас армянское лобби пытается вызвать раздражение в российском обществе в адрес Азербайджана на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта. Армянские круги давно перенесли этот конфликт в плоскость российских интересов, чтобы использовать российские политические и медийные ресурсы в своих целях.

На этот раз авторы этого сценария пытаются заставить нас поверить, что азербайджанцы будут так тупо подставляться, звонить Делягину, которому наплевать и на тех, и на других, и о чем-то там просить столь несговорчивого типа, каким представляется Делягин? Ну нашли бы азербайджанцы другого, если бы захотели, и это не стало бы достоянием общественности. Армяне уж совсем за идиотов принимают российское общество, пытаясь подбросить такую "утку"?

Однако удивляет, что в это поверил умный Михаил Делягин? Если он сумел так хорошо разглядеть "турецкие уши", то почему не увидел "армянские"? А ими в России вся "поляна" усеяна. Или просто решил напомнить широкой аудитории о своей высокой принципиальности?

Далее непримиримый Делягин пишет следующее: "Если завтра позиция Баку вдруг будет заключаться в том, что "геноцид армян" устроили русские, московские сми за деньги будут радостно собирать утверждающие это комменты. Не пора ли почистить медиаполяну? И, разумеется, будем смотреть, кто из журнализдов и икспёрдов взял денюшку".

Ну, тут просто каждая фраза Делягина требует более реалистичной интерпретации.

Это не в азербайджанском, а в армянском обществе совершенно открыто утверждают, что "геноцид армян" устроили русские". Пусть Делягин на досуге помониторит армянские СМИ, которые практически уверены, что это русские устроили "геноцид армян", вызвали землетрясение и наслали вирус.

Однако насчет "почистить медиаполяну" Делягин абсолютно прав. Только если появятся реальные списки и начнутся настоящие чистки этой самой поляны, то Делягину может показаться, что он не в России, а в медиабункере армянского правительства в эмиграции. Из тех "журнализдов, кто спер денежку", как пишет Делягин, большая часть тоже окажется в армянском списке во главе с Симоньян. Успехов и прозорливости нашим "икспердам"!